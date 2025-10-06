PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall fordert eine leichtverletzte Person

POL-HI: Verkehrsunfall fordert eine leichtverletzte Person
  • Bild-Infos
  • Download

Hildesheim (ots)

BOCKENEM / L 493 (lud)

Am 06.10.2025, gegen 16:00 Uhr, kam es auf der L 493 zwischen dem Upstedter Kreuz und Bodenburg zu einem folgenschweren Verkehrsunfall.

Der 23-jährige Fahrzeugführer aus dem Stadtgebiet Bockenem befuhr dabei mit seinem PKW die L 493 vom Upstedter Kreuz kommend in Fahrtrichtung Bodenburg.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam der 23-jährige Bockenemer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, überschlug sich mit seinem PKW und kollidierte mit einem Leitpfosten. Im Anschluss kam der PKW stark unfallbeschädigt auf der Fahrbahn zum Liegen.

Glücklicherweise konnte sich der 23-jährige trotz der nicht unerheblichen Schäden und Verformungen seines PKW selbstständig aus diesem befreien. Trotz alle dem wurde er mit einem Rettungswagen in ein Hildesheimer Krankenhaus verbracht. Nach derzeitigem Stand wurde der Fahrzeugführer leichtverletzt. Am Fahrzeug entstand Totalschaden von ca. 3.000 Euro.

Für die Unfallaufnahme, die Versorgung des Verletzten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die L 493 für ca. eine Stunde gesperrt. Es kam allerdings zu keinen nennenswerten Verkehrsbehinderungen.

Neben einer Streife der Polizei Bad Salzdetfurth kam auch ein Rettungswagen und ein Abschleppfahrzeug zum Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 06.10.2025 – 17:09

    POL-HI: Schulwegüberwachung im PK-Bereich

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (mau) - Am Morgen des 06.10.2025 führte der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Sarstedt schwerpunktmäßig Kontrollen im Bereich von Schulen durch. Zielrichtung dieser Kontrollen war es anlassbezogen mit Eltern ins Gespräch über den Transport ihrer Kinder zur Schule zu kommen und gegebenenfalls Handlungsalternativen aufzuzeigen. Zudem wurden vereinzelt Warnwesten an die ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 15:15

    POL-HI: Polizei sucht ehrlichen Finder

    Hildesheim (ots) - HILDESHEIM - (jpm) Die Polizei ist auf der Suche nach einem Mann, der am Sonntagabend (05.10.2025) nach einem Tankvorgang an einer Hildesheimer Tankstelle eine Tasche gefunden und sodann an eine Angestellte übergeben hatte. Heute Vormittag wurde besagte Tasche, in der sich eine höhere vierstellige Bargeldsumme befand, an eine Streifenbesatzung überreicht. Mithilfe der Aufzeichnung einer ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 03:03

    POL-HI: Missbrauch eines Feuermelders - Polizei leitet Ermittlungen ein

    Hildesheim (ots) - SCHELLERTEN / DINGELBE (erb). Am Abend des 5. Oktober wurde gegen 19:55 Uhr der öffentliche Handfeuermelder am Dorfgemeinschaftshaus in Dingelbe (Gemeinde Schellerten) betätigt. Die alarmierten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Dingelbe rückten umgehend aus. Vor Ort stellte sich jedoch heraus, dass kein Brand oder eine andere Gefahrenlage ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren