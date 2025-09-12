Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Gruibingen/A8 - Im Tunnel aufgefahren

Am Freitag kam es auf der A8 bei Gruibingen am Stauende zu einem Auffahrunfall mit drei Lastern.

Kurz nach 8 Uhr war ein 47-Jähriger mit seinem Volvo Sattelzug auf der A8 in Richtung München auf dem rechten Fahrstreifen unterwegs. Im Tunnel, bei km 158,5, stockte der Verkehr und die Fahrzeuge konnten nur in Schrittgeschwindigkeit fahren, so die Polizei. Ein nachfolgender 43-Jähriger mit seinem MAN Lkw und Anhänger befand sich am Stauende und fuhr ebenfalls in Schrittgeschwindigkeit. Nicht so ein 45-Jährige mit seinem Mercedes Lkw. Der fuhr auf den langsam fahrenden Wielton Anhänger des 43-Jährigen auf und schob das Gespann auf den Auflieger des Volvo. Durch den Unfall kam es kurzzeitig zu einer Tunnelsperrung. Die Laster konnten nach Eintreffen der Polizei vom Tunnel ausfahren und schafften es noch bis auf den Standstreifen. Dort erfolgte die Unfallaufnahme. Um 8.15 Uhr rollte der Verkehr wieder, der rechte Fahrstreifen musste zum Teil für das Abschleppen des mutmaßlichen Unfallverursacherfahrzeuges kurzfristig gesperrt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Den Blechschaden an den Lastern schätzt die Polizei auf rund 60.000 Euro

Die Polizei weist darauf hin, dass Ablenkung und Unachtsamkeit häufig die Ursache schwerer Unfälle sind. Vermeiden Sie jede Art von Störungen und Ablenkungsquellen, die Ihre Konzentration auf das Verkehrsgeschehen negativ beeinflussen könnten.

