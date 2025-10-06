Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Schulwegüberwachung im PK-Bereich

Hildesheim (ots)

Sarstedt (mau) - Am Morgen des 06.10.2025 führte der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Sarstedt schwerpunktmäßig Kontrollen im Bereich von Schulen durch.

Zielrichtung dieser Kontrollen war es anlassbezogen mit Eltern ins Gespräch über den Transport ihrer Kinder zur Schule zu kommen und gegebenenfalls Handlungsalternativen aufzuzeigen. Zudem wurden vereinzelt Warnwesten an die Schülerinnen und Schüler ausgegeben, um in der kommenden dunklen Jahreszeit besser sichtbar zu sein.

Diese Maßnahmen betten sich ein in die allgemeine Empfehlung der Polizei, Kinder nicht mit dem Auto bis zur Eingangstür der Schule zu fahren, sondern diese Knoten zu entzerren, den Kindern einen gewissen Weg zur Schule zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Kinderrollern zuzutrauen und für sie einen verkehrssicheren Raum im unmittelbaren Umfeld der Schulen zu schaffen.

Heute fanden die Kontrollen im Umfeld der Kastanienhofschule und der Regenbogenschule in Sarstedt sowie der Asternschule in Nordstemmen und der Grundschulen in Lühnde und Ummeln statt.

Die Maßnahmen sollten präventiven Charakter haben. Erfreulicherweise mussten die Kolleginnen und Kollegen nicht von diesem Ansatz abweichen und haben keine schwerwiegenden Verstöße feststellen müssen, die zu ahnden gewesen wären.

Unabhängig von diesem für alle guten Ergebnis wird der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Sarstedt in unregelmäßigen Abständen weiterhin die Sicherheit der Schülerinnen und Schüler auf ihren Schulwegen überwachen und ähnliche Kontrollmaßnahmen wiederholen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell