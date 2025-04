Polizei Bielefeld

POL-BI: Fußgänger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bielefeld (ots)

SSC / Bielefeld / Heepen - Am späten Samstagabend kam es in Bielefeld-Heepen zu einem schweren Verkehrsunfall. Gegen 22.30 Uhr befuhr ein 21-jähriger Bielefelder mit seinem Pkw Mercedes den Ostring in Fahrtrichtung Lagesche Straße. An der Einmündung Salzufler Straße kam es aus noch unbekannter Ursache zum Zusammenstoß mit einem 72-jährigen Bielefelder, der den Ostring zu Fuß überquerte. Der Fußgänger wurde bei der Kollision schwer verletzt. Er wurde nach notärztlicher Behandlung vor Ort mittels Rettungswagen einem Bielefelder Krankenhaus zugeführt.

Zur Ermittlung der genauen Unfallursache wurde ein Verkehrsunfallaufnahmeteam angefordert. Der Pkw Mercedes wurde leicht beschädigt und zur Spurensicherung sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste der Verkehr auf dem Ostring in Höhe der Salzufler Straße einseitig für rund drei Stunden gesperrt werden. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell