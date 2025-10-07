POL-HI: Propangasflaschen entwendet
Hildesheim (ots)
Giesen/Hasede - (jb) Unbekannte brachen in der Nacht vom 06.10.25, 22.00 Uhr bis 07.10.25 06:00 Uhr ein Gitterbehältnis auf und entwendeten daraus ca. 40 Propangasflaschen. Die Gitterbox stand vor einem Lebensmittelmarkt in der Straße Vor dem Kampe und war zusätzlich durch einen Bauzaun gesichert. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 050669850.
