PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Propangasflaschen entwendet

Hildesheim (ots)

Giesen/Hasede - (jb) Unbekannte brachen in der Nacht vom 06.10.25, 22.00 Uhr bis 07.10.25 06:00 Uhr ein Gitterbehältnis auf und entwendeten daraus ca. 40 Propangasflaschen. Die Gitterbox stand vor einem Lebensmittelmarkt in der Straße Vor dem Kampe und war zusätzlich durch einen Bauzaun gesichert. Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge zur Tatzeit beobachtet haben, werden gebeten, die Polizei Sarstedt zu kontaktieren, Tel. 050669850.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Sarstedt

Telefon: 05066 / 985-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 05:30

    POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - BAD SALZDETFURTH (hep): Im Zeitraum vom 02.10.2025, 15:30 Uhr bis 03.10.2025, 06:00 Uhr, kam es in der Bahnhofsgasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. ...

    mehr
  • 07.10.2025 – 05:25

    POL-HI: Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE/NETTLINGEN (hep): Im Zeitraum vom 29.09.2025, 11:00 Uhr bis 02.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Bereler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die längere Abwesenheit der Hauseigentümer aus und gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren