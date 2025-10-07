PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep):

Im Zeitraum vom 02.10.2025, 15:30 Uhr bis 03.10.2025, 06:00 Uhr, kam es in der Bahnhofsgasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Hildesheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Hildesheim
Alle Meldungen Alle
  • 07.10.2025 – 05:25

    POL-HI: Einbruch in Wohnhaus -Zeugenaufruf-

    Hildesheim (ots) - SÖHLDE/NETTLINGEN (hep): Im Zeitraum vom 29.09.2025, 11:00 Uhr bis 02.10.2025, 11:00 Uhr, kam es in der Bereler Straße zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die unbekannten Täter nutzten die längere Abwesenheit der Hauseigentümer aus und gelangten gewaltsam über die Terrassentür in das Haus. Dort wurden die Räumlichkeiten durchsucht und mehrere Schmuckstücke entwendet. Die Schadenshöhe ...

    mehr
  • 06.10.2025 – 17:09

    POL-HI: Schulwegüberwachung im PK-Bereich

    Hildesheim (ots) - Sarstedt (mau) - Am Morgen des 06.10.2025 führte der Einsatz- und Streifendienst des Polizeikommissariates Sarstedt schwerpunktmäßig Kontrollen im Bereich von Schulen durch. Zielrichtung dieser Kontrollen war es anlassbezogen mit Eltern ins Gespräch über den Transport ihrer Kinder zur Schule zu kommen und gegebenenfalls Handlungsalternativen aufzuzeigen. Zudem wurden vereinzelt Warnwesten an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren