Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht -Zeugenaufruf-

Hildesheim (ots)

BAD SALZDETFURTH (hep):

Im Zeitraum vom 02.10.2025, 15:30 Uhr bis 03.10.2025, 06:00 Uhr, kam es in der Bahnhofsgasse zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stieß ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Pkw Mitsubishi und beschädigte diesen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum verursachenden Fahrzeug geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063/901-0 in Verbindung zu setzen.

