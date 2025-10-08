Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mutmaßlicher Fahrraddieb widersetzt sich seiner Festnahme

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 41-jähriger Hildesheimer steht im Verdacht, am Dienstag, 07.10.2025, zwischen 17:00 Uhr und 17:15 Uhr ein Elektro-Fahrrad vor einem Einkaufsmarkt in der Siemensstraße gestohlen zu haben. Als er kurze Zeit später von der Polizei mit dem Diebesgut in der Oststadt angetroffen wurde, versuchte er zunächst zu flüchten und leistete anschließend Widerstand.

Den bisherigen Ermittlungen zufolge war das entwendete Fahrrad mit einem GPS-Tracker versehen, so dass der Geschädigte einer Streifenbesatzung während der Anzeigenaufnahme den vermutlichen Standort in der Katharinenstraße mitteilen konnte. Genau dort trafen die beiden eingesetzten Beamtinnen bei einer anschließenden Überprüfung auf den 41-Jährigen, der nicht nur das entwendete, sondern noch ein weiteres Fahrrad dabeihatte, dessen Herkunft bislang ungeklärt ist. Beim Erblicken der Streife versuchte der Mann über einen Hinterhof zu fliehen, was allerdings aufgrund eines verschlossenen Gartentores scheiterte. Nachdem der 41-Jährige mit dem Tatvorwurf konfrontiert und nach einem Ausweis befragt worden ist, versuchte er mit einem der Fahrräder die Flucht zu ergreifen. Dies wurde jedoch von einer Beamtin unterbunden. Der Mann wurde zu Boden gebracht, wo ihm Handfesseln angelegt werden sollten. Hiergegen wehrte es sich vehement. Letztendlich gelang es, den Mann unter Kontrolle zu bringen. Dabei wurden die Beamtinnen von einem Passanten unterstützt.

Der Tatverdächtige wurde anschließend zur Wache gebracht, von wo er nach Abschluss aller Maßnahmen entlassen wurde. Gegen ihn wird jetzt wegen Fahrraddiebstahls, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte sowie wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt, da bei ihm mutmaßliches Amphetamin gefunden wurde.

Der Zeuge, der bei der Festnahme geholfen hatte und dessen Personalien noch nicht feststehen, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05121/939-115 bei der Polizei Hildesheim zu melden.

