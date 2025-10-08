Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Untersuchungshaft gegen Tatverdächtigen nach Tötungsdelikt im Januar 2023

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Am 17. Januar 2023 wurde eine 40-jährige Frau in ihrer Wohnung Opfer eines Tötungsdeliktes (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5420292). Nach über zweieinhalb Jahren Ermittlungsdauer verhafteten Beamte der Polizeiinspektion Hildesheim am heutigen Mittwochmorgen (08.10.2025) einen 38-jährigen Tatverdächtigen.

Im Rahmen der unter Leitung der Staatsanwaltschaft Hildesheim geführten umfangreichen Ermittlungen, im Zuge derer u. a. Personen vernommen, zahlreiche Spuren ausgewertet sowie mehrere zeitlich aufwändige DNA-Gutachten in Auftrag gegeben worden sind, ließ sich über einen längeren Zeitraum kein Tatverdacht gegen eine bestimmte Person erhärten.

Die Ermittlungen wurden hierauf auf weitere Personen aus dem Umfeld des Opfers, zu denen auch der 38-Jährige gehört, ausgeweitet. Hierbei ergaben sich konkrete Anhaltspunkte, nach denen der Mann nunmehr im dringenden Tatverdacht steht, für den Tod der Frau verantwortlich zu sein. Weitere Details in diesem Zusammenhang werden vor dem Hintergrund der weiter andauernden Ermittlungen und um diese nicht zu gefährden derzeit nicht kommuniziert.

Das Amtsgericht Hildesheim erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Untersuchungshaftbefehl gegen den Tatverdächtigen, wobei die Haftgründe auf der Schwere der Tat sowie einer möglichen Flucht- und Verdunkelungsgefahr beruhen. Nach Vorführung bei einem Ermittlungsrichter wurde der 38-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Der Mann schweigt bislang zu den Vorwürfen.

Medienanfragen sind ausschließlich an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

