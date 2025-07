POL-NOM: Ladendetektiv entlarvt Ladendieb

Northeim (ots) - Northeim, Hagenstraße, Sonntag, 14:05 Uhr bis 16:00 Uhr NORTHEIM (shei) Am Sonntag, gegen 14:05 Uhr, wurde der Feuerwehrleitstelle der Brand eines Wohnhauses in der Northeimer Innenstadt gemeldet. Durch erst eintreffende Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr und der Polizei Northeim konnte festgestellt werden, dass in einem Innenhof in der Hagenstraße Altpapier auf einem dort abgestellten Sofa in Brand ...

mehr