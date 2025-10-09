Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei Hildesheim - Öffentlichkeitsfahndung nach Entweichen eines 30-Jährigen aus dem Maßregelvollzug

Bild-Infos

Download

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Seit Mittwochabend, 08.10.2025, ist der 30-jährige Ali A. aus einem psychiatrischen Krankenhaus in Hildesheim abgängig, wo er mit einem Unterbringungsbeschluss im Maßregelvollzug untergebracht ist. Nachdem er gestern von einem genehmigten Ausgang nicht zur vereinbarten Zeit zurückgekehrt war, informierte die Klinik die Polizei. Bisherige Fahndungsmaßnahmen verliefen ohne Erfolg, weshalb die Staatsanwaltschaft Hildesheim nun eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Flüchtigen angeordnet hat.

Herr A. ist 178 cm groß und schlank, hat eine dunkle Hautfarbe, braune Augen und kurze schwarze Rasta-Locken. Auf seinem linken Unterarm ist der Buchstabe "K" und auf dem rechten Oberarm sind die Buchstaben "PE" eintätowiert.

Er soll zuletzt mit einer schwarz-weißen Collegejacke mit weißer Aufschrift, einem schwarzen Pullover, einer weiten blauen Jeans, beigefarbenen Timberland-Schuhen und ggf. einem Cappie bekleidet gewesen sein. Zudem soll der 30-Jährige einen schwarzen Rucksack sowie ein neongrünes Mountainbike mit sich führen.

Das veröffentlichte Foto soll seinem derzeitigen Aussehen entsprechen.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Flüchtigen geben kann bzw. ihn sieht, wird gebeten, nicht an die Person heranzutreten, sondern umgehend den Notruf 110 zu wählen, die Polizei Hildesheim unter 05121/939-115 oder jede andere Polizeidienststelle anzurufen. Eventuelle Presseanfragen sind an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim zu richten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell