Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis

POL-SU: Einbrecher trifft auf Hausbewohner und flüchtet

Sankt Augustin (ots)

In der Nacht zu Mittwoch (30. Juli) kam es zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Marienburgstraße in Sankt Augustin-Mülldorf. Gegen 03:30 Uhr wurde der 59-jährige Hausbewohner durch laute Geräusche geweckt. Als er zur Haustür ging, sah er eine unbekannte Person, die vom Grundstück ohne Beute in unbekannte Richtung zu Fuß flüchtete.

Trotz Fahndungsmaßnahmen konnte der mutmaßliche Einbrecher unerkannt entkommen. Die alarmierten Beamten stellten an der Hauseingangstür mehrere Hebelspuren fest.

Die Kriminalpolizei im Rhein-Sieg-Kreis hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Wer etwas Verdächtiges zur Tatzeit im Bereich der Marienburgstraße wahrgenommen hat, setzt sich bitte mit der Polizei unter 02241 541-3321 in Verbindung. (Re)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Sieg-Kreis, übermittelt durch news aktuell