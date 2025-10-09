Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfall - Radfahrerin schwer verletzt

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM-(kri)-Am heutigen Morgen, 09.10.2025, kam es gegen 08:20 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Alfelder Straße / Kurt-Schumacher-Straße in Hildesheim. Eine Radfahrerin wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 26-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem VW die Alfelder Straße in Richtung Bad Salzdetfurth und bog nach rechts in die Kurt-Schuhmacher-Straße ab. Im Abbiegevorgang übersieht die Fahrzeugführerin die von rechts kommende Fahrradfahrerin, die den dortigen Fußgängerüberweg fahrend überquerte. Es kam zum Zusammenprall.

Durch den Zusammenstoß erlitt die 50-jährige Radfahrerin schwere Verletzungen und wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht. Neben der Polizei waren ein Rettungswagen sowie ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Rettungsmaßnahmen musste die Straße für etwa 30 Minuten voll gesperrt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Nummer 05121/939-115 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell