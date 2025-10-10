PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Mehrere Farbschmierereien (Graffiti) - Zeugenaufruf -

Hildesheim (ots)

Holle/ Sottrum (web) - Im Tatzeitraum vom 07.10.2025 - 09.10.2025 kam es in der Ortschaft Sottrum zu mehreren Sachbeschädigungen durch Farbschmierereien.

Mutmaßlich in der Nacht 07.10./08.10.2025 wurde eine Hauswand in der Straße "Hoher Weg" beschmiert. Hier wurde durch unbekannten Täter eine "81" aufgesprüht. Zu einer weiteren Farbschmiererei in der Straße "Langer Dooren" kam es verm. in der Nacht vom 08.10/09.10.2025. Hier wurde die Rückwand einer Garage u. a. mit der Buchstabenfolge "ACAB" besprüht. Eine weitere Sachbeschädigung wurde an einem Stromkasten festgestellt, welcher sich in der Sottrumer Straße befindet. Dieser wurde ebenfalls beschmiert, wobei der Tatzeitrum in diesem Fall nicht zweifelsfrei feststeht. Der Gesamtschaden kann aktuell nicht beziffert werden, da unklar ist, ob sich die Farbe jeweils rückstandslos entfernen lässt.

Hinweise zu den o. g. Taten nimmt die Polizei in Bad Salzdetfurth unter der Telefonnummer 05063-9010 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hildesheim
Schützenwiese 24
31137 Hildesheim
Polizeikommissariat Bad Salzdetfurth

Telefon: 05063 / 901-0
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_hildesheim/

