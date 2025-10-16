Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher im Kreisgebiet unterwegs

Neuss/Korschenbroich (ots)

Am Mittwoch, 15 Oktober, sind bislang unbekannte Tatverdächtige zwischen 8 Uhr und 14 Uhr in ein Einfamilienhaus am Hubertusweg im Neusser Stadtteil Reuschenberg eingedrungen. Der Einstieg erfolgte offenbar über die Terrasse. Art und Höhe der Tatbeute sind bislang nicht bekannt.

In der Zeit von Samstag, 11. Oktober, bis Mittwoch, schlugen Einbrecher offenbar auch der Pützstraße in Grimlinghausen zu. Hier versuchten sie zunächst, das Fenster eines Badezimmers aufzuhebeln, bevor ihnen schließlich gelang, über das Küchenfenster in das Einfamilienhaus zu gelangen. Alle Räumlichkeiten wurden durchwühlt, Angaben zu möglicher Beute können bislang nicht gemacht werden.

Bereits am Dienstag, 14. Oktober, hat sich am Eichhörnchenweg in Korschenbroich-Kleinenbroich ein weiterer Einbruch ereignet. Nach bisherigen Erkenntnissen gelang es den unbekannten Tatverdächtigen zwischen 21 und 22 Uhr, das Fenster eines Kinderzimmers aufzuhebeln. Auch hier wurden die Räume durchsucht, ob Beute gemacht wurde konnte noch nicht festgestellt werden.

In allen Fällen das das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sachdienliche Hinweise unter 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem rät die Polizei gerade in der Ferienzeit, Einbrüchen vorzubeugen. Wer verreist, sollte dafür sorgen, dass beispielsweise der Briefkasten regelmäßig geleert wird und das eigene Auto nicht über einen längeren Zeitpunkt vor dem Haus parkt. Auch eine Anwesenheitssimulation mittels Beleuchtung kann helfen, Einbrecher abzuschrecken. Zu weiteren Optionen beraten die Spezialisten der Polizei aus dem Bereich Einbruchsschutz kostenlos und herstellerneutral bei Terminen vor Ort. Ein solcher Termin kann ebenfalls unter der Rufnummer 02131 3000 vereinbart werden.

