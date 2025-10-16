Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Verkehrsunfall auf L116

Grevenbroich (ots)

Eine 22-jährige Grevenbroicherin befuhr am Donnerstag (16.10.), gegen 05:35 Uhr, die K22 in Fahrtrichtung L116. Als die Frau beabsichtigte links auf die L116 abzubiegen, kommt es im Einmündungsbereich zu einem Zusammenstoß mit einer 56-jährigen Motorradfahrerin aus Grevenbroich, welche die L116 in Richtung Bedburg befuhr.

Im Anschluss wurde das Motorrad, welches auf der Straße lag, von einem Pkw eines 41-jährige Mönchengladbachers touchiert. Der Mann war auf der L116 aus Grevenbroich kommend in Richtung Bedburg unterwegs.

Die Motorradfahrerin wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ein Krankenhaus gebracht, in welchem sie verstarb.

Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgt unter Hinzuziehung eines spezialisierten Verkehrsunfallaufnahmeteams.

Die Unfallörtlichkeit ist für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme gesperrt.

Alle beteiligten Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell