Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte stehlen Fahrzeugteile von mehreren Lkw

Korschenbroich (ots)

Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die in der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, mehrere Bauteile von Fahrzeugen auf einer Gewerbefläche an der Dieselstraße in Korschenbroich-Glehn gestohlen haben sollen.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten zwischen 21.40 Uhr und 05 Uhr auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gelände, schalteten die Beleuchtung der Anlage aus und montierten diverse Bauteile von dort abgestellten Lastwagen ab. Anschießend entfernten sie sich in unbekannte Richtung. Es liegen Hinweise vor, dass das Objekt bereits ab 20 Uhr abends ausgespäht wurde.

Das Kriminalkommissariat 23 ermittelt zu dem Diebstahl und prüft auch mögliche Zusammenhänge mit ähnlich gelagerten Vorgängen in anderen Städten.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell