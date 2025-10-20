Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung

Neuss (ots)

Am Samstag (18.10.), gegen 13:35 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Isselstraße / Mainstraße in Neuss. Ein 52-jähriger Neusser war mit seinem Pkw auf der Vellbrüggener Straße in Richtung Nievenheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen links auf die Isselstraße einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 53-jährige Neusserin.

Die Neusserin wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell