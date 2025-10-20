PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Zusammenstoß auf Kreuzung

Neuss (ots)

Am Samstag (18.10.), gegen 13:35 Uhr, kam es zu einem Zusammenstoß an der Kreuzung Isselstraße / Mainstraße in Neuss. Ein 52-jähriger Neusser war mit seinem Pkw auf der Vellbrüggener Straße in Richtung Nievenheimer Straße unterwegs und beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen links auf die Isselstraße einzubiegen. Dabei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem ihm entgegenkommenden Pkw einer 53-jährige Neusserin.

Die Neusserin wurde bei der Kollision schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge wurden abgeschleppt.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder der Mailadresse poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

  • 20.10.2025 – 09:43

    POL-NE: Nach Angriff auf Jugendliche: 50-Jähriger festgenommen

    Neuss (ots) - Am 2. Oktober berichteten wir vom Angriff eines 50-jährigen Ukrainers auf eine 15-Jährige, bei dem das Mädchen verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6130357). Nun konnte gegen den mutmaßlichen Täter ein Haftbefehl erwirkt werden. Am Samstag, 18. Oktober, konnte dieser vollstreckt werden, der 50-Jährige wurde in Neuss ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 04:20

    POL-NE: Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung

    Meerbusch (ots) - Seit dem Nachmittag oder Abend des 19.10.2025 wird der 83-jährige Hubert R. aus Meerbusch vermisst. Er verließ an dem Tag zwischen 16 und 22:30 Uhr seine Wohnanschrift vermutlich mit einem Fahrrad und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Hubert R. könnte desorientiert sein und daher nicht selbstständig zurück nach Hause finden. Weiterhin ist er ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:15

    POL-NE: Unbekannte stehlen Fahrzeugteile von mehreren Lkw

    Korschenbroich (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die in der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, mehrere Bauteile von Fahrzeugen auf einer Gewerbefläche an der Dieselstraße in Korschenbroich-Glehn gestohlen haben sollen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten zwischen 21.40 Uhr und 05 Uhr auf bislang unbekannte Weise ...

    mehr
