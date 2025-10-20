Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Angriff auf Jugendliche: 50-Jähriger festgenommen

Neuss (ots)

Am 2. Oktober berichteten wir vom Angriff eines 50-jährigen Ukrainers auf eine 15-Jährige, bei dem das Mädchen verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6130357).

Nun konnte gegen den mutmaßlichen Täter ein Haftbefehl erwirkt werden.

Am Samstag, 18. Oktober, konnte dieser vollstreckt werden, der 50-Jährige wurde in Neuss widerstandslos festgenommen.

Er befindet sich nun in Untersuchungshaft und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor einem Gericht verantworten müssen.

Zur Identifizierung des Verdächtigen hatten auch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung beigetragen, für die sich die Polizei an dieser Stelle nochmals bedankt.

