PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nach Angriff auf Jugendliche: 50-Jähriger festgenommen

Neuss (ots)

Am 2. Oktober berichteten wir vom Angriff eines 50-jährigen Ukrainers auf eine 15-Jährige, bei dem das Mädchen verletzt wurde (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65851/6130357).

Nun konnte gegen den mutmaßlichen Täter ein Haftbefehl erwirkt werden.

Am Samstag, 18. Oktober, konnte dieser vollstreckt werden, der 50-Jährige wurde in Neuss widerstandslos festgenommen.

Er befindet sich nun in Untersuchungshaft und wird sich aller Wahrscheinlichkeit nach vor einem Gericht verantworten müssen.

Zur Identifizierung des Verdächtigen hatten auch mehrere Hinweise aus der Bevölkerung beigetragen, für die sich die Polizei an dieser Stelle nochmals bedankt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 04:20

    POL-NE: Vermisster Mann aus Meerbusch - Öffentlichkeitsfahndung

    Meerbusch (ots) - Seit dem Nachmittag oder Abend des 19.10.2025 wird der 83-jährige Hubert R. aus Meerbusch vermisst. Er verließ an dem Tag zwischen 16 und 22:30 Uhr seine Wohnanschrift vermutlich mit einem Fahrrad und ist seither unbekannten Aufenthaltes. Hubert R. könnte desorientiert sein und daher nicht selbstständig zurück nach Hause finden. Weiterhin ist er ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 12:15

    POL-NE: Unbekannte stehlen Fahrzeugteile von mehreren Lkw

    Korschenbroich (ots) - Die Polizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem oder mehreren Tatverdächtigen, die in der Nacht auf Samstag, 11. Oktober, mehrere Bauteile von Fahrzeugen auf einer Gewerbefläche an der Dieselstraße in Korschenbroich-Glehn gestohlen haben sollen. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Unbekannten zwischen 21.40 Uhr und 05 Uhr auf bislang unbekannte Weise ...

    mehr
  • 17.10.2025 – 11:48

    POL-NE: Schwerpunkteinsatz in Grevenbroich: Polizei nimmt mutmaßlichen Drogenhändler fest

    Grevenbroich (ots) - Am Donnerstag, 16. Oktober, ist die Polizei des Rhein-Kreis Neuss in einem Schwerpunkteinsatz gegen Betäubungsmittelkriminalität und verbotenen Waffenbesitz in Grevenbroich vorgegangen. Mit offenen und verdeckten Kräften wurde das Stadtgebiet verstärkt bestreift. Dabei gelang es unter anderem, eine mutmaßliche Drogen-Transaktion beobachten. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren