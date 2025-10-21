Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher entwenden Schmuck

Grevenbroich / Neuss / Kaarst (ots)

Am Montag (20.10.), kam es zwischen 11 Uhr und 18:18 Uhr zu einem Einbruch an der Karl-Arnold-Straße in Grevenbroich. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Wie sich die Tatverdächtigen Zutritt zur Wohnung verschafften, ist Teil der Ermittlungen.

In Neuss kam es am Hubertusweg ebenfalls am Montag, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 15:45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Haus. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich über die Haustür Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Kaarst versuchten Unbekannte am Montag zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr in eine Wohnung an der Kreuzstraße zu gelangen. Das Vorhaben, die Wohnungstür zu öffnen, scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem erinnert die Polizei an den kostenlosen Beratungsservice der Experten der Kriminalprävention. Diese geben vor Ort Tipps, wie Eigentümer und Mieter Häuser und Wohnungen besser vor ungebetenen Eindringlingen schützen können.

