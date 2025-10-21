PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher entwenden Schmuck

POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher entwenden Schmuck
  • Bild-Infos
  • Download

Grevenbroich / Neuss / Kaarst (ots)

Am Montag (20.10.), kam es zwischen 11 Uhr und 18:18 Uhr zu einem Einbruch an der Karl-Arnold-Straße in Grevenbroich. Die Unbekannten durchwühlten die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck. Wie sich die Tatverdächtigen Zutritt zur Wohnung verschafften, ist Teil der Ermittlungen.

In Neuss kam es am Hubertusweg ebenfalls am Montag, in der Zeit von 04:00 Uhr bis 15:45 Uhr, zu einem Einbruch in ein Haus. Die mutmaßlichen Einbrecher verschafften sich über die Haustür Zugang zu den Räumlichkeiten und durchwühlten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Kaarst versuchten Unbekannte am Montag zwischen 03:00 Uhr und 08:00 Uhr in eine Wohnung an der Kreuzstraße zu gelangen. Das Vorhaben, die Wohnungstür zu öffnen, scheiterte.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Außerdem erinnert die Polizei an den kostenlosen Beratungsservice der Experten der Kriminalprävention. Diese geben vor Ort Tipps, wie Eigentümer und Mieter Häuser und Wohnungen besser vor ungebetenen Eindringlingen schützen können.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 21.10.2025 – 09:52

    POL-NE: Schussabgabe in Neuss

    Neuss (ots) - Am Montagabend, 20. Oktober, ist es an der Straße Im Oberfeld in Neuss offenbar zu mehreren Schüssen aus einer Schreckschusswaffe gekommen. Kurz vor 22 Uhr waren ein 18-Jähriger aus dem Iran und ein 20-jähriger Deutscher auf der Straße unterwegs, als sie drei männlichen Personen begegneten. Eine davon zog mutmaßlich eine Schreckschuss-Pistole und schoss aus wenigen Metern Entfernung mehrfach in Richtung des 20-Jährigen. Dieser wurde nicht getroffen, ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 13:26

    POL-NE: Mutmaßliche Einbrecher festgenommen

    Neuss (ots) - Am Freitag (17.10.), gegen 22:43 Uhr, konnte ein Restaurantbesitzer über eine Videoüberwachung sehen, wie sich zwei unbekannte Personen unberechtigt in seinem Restaurant an der Krefelder Straße aufhalten würden. Als die Unbekannten über die Kamera angesprochen wurden, flüchteten diese aus dem Restaurant in unbekannte Richtung. Während der von der Polizei durchgeführten Fahndungsmaßnahmen konnten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren