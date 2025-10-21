Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 251021 Unfall auf der Landstraße: Senior in Fahrzeug eingeklemmt

Grevenbroich (ots)

Am Dienstag, 21. Oktober, ist es an der Einmündung des Gierather Wegs und der Grubenrandstraße auf die Landstraße 116 zu einem Unfall gekommen, bei dem ein 81 Jahre alter Mann schwer verletzt wurde. Der Jüchener hatte die L 116 kurz nach 13 Uhr in Richtung Grevenbroich befahren, als er aus bislang nicht bekannten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Autoteile und Unfallschäden konnten auf einer Strecke von fast einem Kilometer festgestellt werden. Im Bereich der Einmündung Grubenrandstraße kam das Auto schließlich von der Fahrbahn ab und rutschte in einen Graben, der sich neben der Straße befindet. Der Fahrer wurde eingeklemmt. Rettungskräfte befreiten den Senioren, er wurde schwer verletzt zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr konnte nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Nach bisherigem Kenntnisstand war kein weiterer Verkehrsteilnehmer beteiligt gewesen. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurden die Grubenrandstraße sowie die Landstraße für den Verkehr gesperrt. Es war ein spezialisiertes Unfallaufnahmeteam der Polizei im Einsatz. Zeugen, die Hinweise zur Unfallursache geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

