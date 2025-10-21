Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: 75-Jährige stürzt mit dem Fahrrad: Polizei sucht Zeugen

Neuss (ots)

Am Montag, 20. Oktober, wurde eine 75-jährige Radfahrerin bei einem Unfall verletzt. Die Kaarsterin war kurz nach 12 Uhr im Einmündungsbereich Neusser Weyhe und Am Kotthauserweg gefahren, als ihr nach bisherigem Stand der Erkenntnisse - möglicherweis mit überhöhter Geschwindigkeit - ein Kleinkraftrad entgegenkam. Beim Ausweichmanöver kam die Seniorin auf nasser Fahrbahn zu Fall und verletzte sich am Kopf. Der unbekannte Rollerfahrer setzte seine Fahrt offenbar fort, ohne anzuhalten. Die 75-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrskommissariat 1 der Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und ist auch auf der Suche nach dem anderen Beteiligten. Zeugen, die dahingehende Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem warnt die Polizei: Bei Dunkelheit, schlechter Sicht, Regen und Laubglätte steigt die Unfallgefahr. Für alle Verkehrsteilnehmer ist daher erhöhte Umsicht geboten. Gerade Fahrradfahrer können die Folgen eines Unfalls - egal ob fremd- oder selbstverschuldet - durch das Tragen eines Schutzhelms abmildern und die schlimmsten Verletzungen verhindern. Außerdem sollte man gerade in der dunklen Jahreszeit nach möglich helle oder reflektierende Kleidung tragen, um von anderen Verkehrsteilnehmern besser gesehen zu werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell