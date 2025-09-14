Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Bürogebäude und Verkehrsunfallflucht mit drei beschädigten Pkw in Oldenburg

Oldenburg (ots)

+++ Einbruch in Bürogebäude +++

Oldenburg - In der Nacht von Freitag auf Samstag sind bislang unbekannte Täter in ein Bürogebäude nahe des Küstenkanals an der Hundsmühler Straße eingebrochen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zum Gebäude, durchsuchten die darin befindlichen Räumlichkeiten und entwendeten Bargeld, ehe diese unerkannt vom Tatort flüchteten. (1097328)

+++ Verkehrsunfallflucht - drei Pkw beschädigt +++

Oldenburg - In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Tannenkampstraße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Unfallflucht. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug aus dem Christopherweg nach rechts in die Tannenkampstraße eingebogen. Hierbei ist der Unbekannte vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach links von der Straße abgekommen und mit drei geparkten Pkw kollidiert. Nach dem Zusammenstoß entfernte sich der Verursacher mit seinem Fahrzeug vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. An den drei geparkten Pkw entstand durch das Unfallgeschehen ein Schaden im niedrigen fünfstelligen Bereich. Eins der beteiligten Fahrzeuge wurde derart beschädigt, dass es vom Unfallort abgeschleppt werden musste.

Durch erste Ermittlungen ergeben sich Hinweise darauf, dass der Unfall durch ein blaues Fahrzeug verursacht wurde, welches einen nicht unerheblichen Schaden an der Fahrzeugfront davongetragen haben dürfte. (1100190)

Zu den beiden aufgeführten Sachverhalten hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Aufmerksame Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Beobachtungen zu den Sachverhalten gemacht haben oder andere Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0441/7904115 bei der Polizei zu melden.

