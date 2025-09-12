Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++verlorener Holzstuhl führt zu Unfall+++

Oldenburg (ots)

Am Freitagabend, gegen 20:20Uhr, wird der Polizei Westerstede ein Unfall gemeldet, der sich auf der Oldenburger Straße in Richtung Bad Zwischenahn ereignet hat. Etwa in Höhe des EWE-Betriebsgeländes hat zuvor ein unbekannter Fahrzeugführer einen offensichtlich nicht ausreichend gesicherten, älteren Holzstuhl verloren, der auf der Straße zum Liegen kommt. Eine nachfolgende Pkw-Fahrerin erkennt das Hindernis zu spät und überfährt den Stuhl, welcher zerstört wird. Der Pkw wird im vorderen linken Bereich ebenfalls beschädigt, die Schadenshöhe wird auf 3000Euro geschätzt. Bei dem Holzstuhl, der eine aus Weidenholz geflochtene Sitzfläche hatte, handelt es sich möglicherweise um Sperrmüll. Es wird davon ausgegangen, dass der Verlierer den Verlust zu dem Zeitpunkt nicht bemerkt hat, dennoch wird gegen ihn ein Verfahren wegen Verkehrsunfallflucht aufgrund mangelnder Ladungssicherung eingeleitet. Die Polizei sucht daher den Unfallverursacher oder Zeugen, die Angaben zum Verlierer machen können.

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell