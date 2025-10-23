Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher sind unterwegs

Bild-Infos

Download

Neuss/Dormagen/Meerbusch/Kaarst (ots)

Am Mittwoch, 22. Oktober, wurde zwischen 18 Uhr und 21:15 Uhr in ein Haus an der Moerser Straße im Meerbuscher Ortsteil Büderich eingebrochen. Vermutlich hebelten ein oder mehrere bislang unbekannte Personen die zur Moerser Straße hin gelegenen Fenster einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so ins Gebäude. Dort wurden die Zimmer durchwühlt, nach bisherigen Erkenntnissen wurde Schmuck erbeutet.

Am selben Tag wurde zwischen 16 Uhr und 20:35 Uhr im Neusser Stadtteil Weissenberg an der Vogelsangstraße eingebrochen. Hier wurde offenbar von der Terrasse aus ein auf Kipp stehendes Fenster aufgebrochen. Die Tatverdächtigen erbeuteten Schmuck und Bargeld, bevor sie in unbekannte Richtung flohen.

Zu einem weiteren Einbruch kam es am Mittwoch zwischen 11 Uhr und 19:50 Uhr an der Martin-Buber-Straße in Neuss-Rosellen. Auch hier erfolgte der Zugriff der möglichen Täter über die Terrasse, deren Tür aufgehebelt wurde. Ob Beute gemacht wurde, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Am Mittwoch zwischen kurz nach 10 Uhr und 22:40 Uhr brachen Unbekannte an der Wilhelm-Lehmbruck-Straße in Rosellen ein. Hier wurde ein bodentiefes Fenster aufgebrochen, die Beute wird derzeit noch ermittelt.

Im selben Zeitraum war es auf der Wilhelm-Lehmbruck-Straße zu einem weiteren Einbruch gekommen. Die Unbekannten hebelten eine Terrassentür auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck.

Ein unbekannter Mann hat am Mittwoch versucht, in ein Einfamilienhaus an der Wingenderstraße auf der Neusser Furth einzubrechen. Kurz vor 22 Uhr bemerkte der Hausbewohner, dass sich jemand an der Eingngstür seines Hauses zu schaffen machte. Als er nachsah, konnte er lediglich eine mutmaßlich männliche Person erkennen, die sich auf einem E-Scooter entfernte. Eine genauere Beschreibung des Verdächtigen liegt nicht vor, die von der allarmierten Polizei veranlasste Fahndung im Nahbereich verlief negativ.

In Dormagen ist es am Mittwoch zu einem weiteren Einbruchsversuch gekommen. Gegen 21:50 Uhr wurde an der Straße Auf der Au in Hackenbroich die Tür eines Hauses aufgebrochen, allerdings wurde offenbar keine Beute gemacht. Zeugen haben eine schwarz gekleidete Gestalt beobachtet, die sich in unbekannte Richtung entfernte.

Ebenfalls erfolglos blieben Einbrecher am Mittwoch zwischen 12 und 19 Uhr an der Kölner Straße in Dormagen Mitte. Hier wurden Hebelmarken an der Tür eines Einfamilienhauses festgestellt, das Gebäude wurde durch die mutmaßlichen Täter offenbar nicht betreten.

In Kaarst gab es einen weiteren Einbruchsversuch: Am Mittwoch um 9:10 Uhr wurde ein Zeuge an der Girmes-Kreuz-Straße auf drei männliche Personen aufmerksam, die sich offenbar an einem Fenster zu schaffen machten. Als der Zeuge die Tatverdächtigen ansprach, entfernten sie sich in Richtung des Lidl-Marktes. Am Fenster wurden später Hebelspuren festgestellt. Bei den Flüchtigen soll es sich um drei Männer mit asiatischem Erscheinungsbild handeln, zwischen 170 und 180 Zentimeter groß und mit grünen Jacken bekleidet.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 14 die Ermittlungen aufgenommen.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe einiger Taten kann ein Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden und wird entsprechend geprüft.

Zeugenhinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Gerade in der dunklen Jahreszeit registriert die Polizei einen Anstieg an Wohnungseinbrüchen. Passend zur Zeitumstellung bietet die Polizei deswegen am kommenden Sonntag, 26. Oktober, einen Aktionstag zum Einbruchsschutz an. Fachberater Herr Ippers steht telefonisch von 10 bis 16 Uhr für Fragen und Tipps zum richtigen Verhalten und effektiven Schutzmaßnahmen zur Verfügung. Herr Ippers ist erreichbar unter der Rufnummer 02131 30025518.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell