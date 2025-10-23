Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Vorsicht vor falschen Handwerkern und Betrügern

Neuss (ots)

Seniorin wird gutgläubig von mutmaßlichen Betrügern reingelegt und zahlt überteuerte Handwerkerrechnung.

Bereits am Montag, 15.10.2025, wurde eine 86-jährige Dame von drei Männern, angeblichen Handwerkern, in ihrem Haus an der Stüttgener Straße aufgesucht. Sie boten der Dame an die Dachrinnen ihres Hauses zu reinigen. Ein Preis wurde zunächst nicht genannt und auch nicht ausgehandelt. Während der etwa anderthalbstündigen Arbeiten wurde der Seniorin zudem mitgeteilt, dass die Dachrinne beschädigt sei und repariert werden müsse. Dazu würden sie am nächsten Tag wiederkommen. Auch für diese Reparaturarbeiten wurde kein Preis genannt. Erst am nächsten Tag (Dienstag, 16.10.), die Männer erschienen gegen 13:15 Uhr, teilten sie ihrem Opfer mit, dass die Arbeit etwa 8000 Euro kosten würde und in bar zu begleichen sei, da es mit Rechnung noch teurer werden würde. Da die Dame nicht so viel Geld zu Hause hatte, suchte sie gemeinsam mit den drei Unbekannten ein Geldinstitut auf und überreichte die geforderte Summe.

Im Anschluss kam der Seniorin das ganze Vorgehen dann doch merkwürdig vor und erstattete Anzeige bei der Polizei. Die hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern geben können. Diese Hinweise nimmt die Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de entgegen.

Zudem warnt die Polizei in diesem Zusammenhang vor den unterschiedlichen Betrugsmaschen. Fallen Sie nicht darauf rein. Vergewissern Sie sich, ob die vorgebrachten Gründe überhaupt stimmen. Denn, Ganoven versuchen immer wieder auf unterschiedlichste Art an das Ersparte ihrer Opfer zu gelangen. Zum Teil bieten Sie Ihre Hilfe oder Arbeiten an, nennen einen vorgeschobenen Grund oder geben sich als falsche Handwerker aus. Die Zielrichtung ist oftmals die Gleiche, sie wollen an das Ersparte ihrer Opfer. Nur gemeinsam können wir den Betrügern das Handwerk legen. Sie wollen sich zu den Machenschaften der Betrüger informieren? Dann schauen Sie auch auf die Internetseiten der Polizei https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/node/51840 oder der Polizei-Beratung https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell