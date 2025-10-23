Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

Grevenbroich (ots)

Die Verkehrspolizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 18:50 Uhr ein anderes Fahrzeug im Grevenbroicher Ortsteil Barrenstein touchiert haben soll.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war es an der Kreuzung der Wevelinghovener Straße mit der Straße An Sankt Nikolaus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Ein 35-Jähriger sowie ein bislang Unbekannter stritten sich bezüglich der Vorfahrtsituation an einer Engstelle. Als der 35-Jährige seine Tür öffnete, setzte der Unfallgegner die Fahrt fort und touchierte die Tür des anderen Fahrzeugs. Die Hand des 35-Jährigen wurde dabei eingeklemmt und nach bisherigem Kenntnisstand leicht verletzt. Der Pkw-Führer setzt seine Fahrt in Richtung Oekhoven fort.

Beschrieben wird die gesuchte Person als Mann im Alter von etwa 60 bis 65 Jahren, mit hellen Haaren, mitteleuropäischem Erscheinungsbild und einer Brille. Er soll zum Unfallzeitpunkt einen Cowboyhut aus Leder getragen haben. Unterwegs war er mit einem grauen Mercedes GL, vermutlich mit Grevenbroicher Kennzeichen. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, die unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de eingereicht werden können.

