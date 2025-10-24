PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche in Neuss und Rommerskirchen

Neuss / Rommerskirchen (ots)

Die Polizei ist nach mehreren Einbrüchen auf der Suche nach den möglichen Tätern. So wurde in der Zeit von Mittwoch, 22. Oktober, 18 Uhr, bis Donnerstag, 23. Oktober, 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Gladbacher Straße in Neuss-Vogelsang eingebrochen. Genauere Informationen über das Vorgehen der möglichen Täter und eventuelle Beute liegen noch nicht vor.

Ebenfalls in Neuss schlugen Unbekannte am Donnerstag zwischen 10 Uhr und 18:35 Uhr zu, diesmal an der Salzstraße in der Innenstadt. Hier erfolgte der Zugang augenscheinlich durch das Aufhebeln einer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus. Die Räume wurden durchwühlt und es wurde nach ersten Erkenntnissen Schmuck gestohlen.

Am Nußbaumweg in Rosellen kam es am Donnerstag zwischen 18 Uhr und 22 Uhr zu einem weiteren Einbruch. Die Tatverdächtigen drangen in den rückwärtigen Garten eines Reihenhauses vor und schlugen dort offenbar ein Fenster ein. Im Inneren wurden die Räume durchwühlt und offenbar Bargeld entwendet.

In Rommerskirchen haben Einbrecher offenbar erfolglos versucht, am Eckumer Olfenweg zuzuschlagen. Am Donnerstag kurz nach 13:30 Uhr lösten die Unbekannten offenbar einen Alarm aus, als sie versuchten, über eine Terrassentür ins Gebäude zu gelangen. Offenbar ergriffen die Täter die Flucht, bevor sie ins Gebäude gelangen konnten.

Das Kriminalkommissariat 14 ermittelt und bittet Zeugen, mögliche sachdienliche Hinweise unter der Nummer 02131 3000 oder per Mail an poststehell.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Nach Erfahrungen der Polizei wird die Mehrheit der Einbruchsdiebstähle von Amateuren verübt, die unter Zeitdruck und mit einfachen Mitteln vorgehen. Deswegen können schon einfache Sicherungsmaßnahmen helfen, die Diebe abzuschrecken. Zu diesen Möglichkeiten berät die Polizei bei kostenlosen Terminen vor Ort sowie einer telefonischen Sprechstunde, die am kommenden Sonntag, 26. Oktober, von 10 bis 16 Uhr stattfindet. Fachberater Herr Ippers steht zu dieser Zeit für eine Beratung unter der Rufnummer 02131 300 25518 zur Verfügung.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Alle Meldungen Alle
  • 24.10.2025 – 08:51

    POL-NE: Verkehrsunfall in Neuss: Pkw landet auf dem Dach

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Freitag, 24. Oktober, hat sich an der Kreuzung der Düsseldorfer Straße und Dyckhofstraße im Neusser Barbaraviertel ein Unfall ereignet. Ein 34-jähriger Neusser war gegen 01 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar kollidierte er mit dem Bordstein zum Gleisbett, sein ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 13:38

    POL-NE: Polizei sucht flüchtigen Unfallbeteiligten

    Grevenbroich (ots) - Die Verkehrspolizei des Rhein-Kreis Neuss ist auf der Suche nach einem Verkehrsteilnehmer, der am Mittwoch, 22. Oktober, gegen 18:50 Uhr ein anderes Fahrzeug im Grevenbroicher Ortsteil Barrenstein touchiert haben soll. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war es an der Kreuzung der Wevelinghovener Straße mit der Straße An Sankt Nikolaus zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Ein ...

    mehr
  • 23.10.2025 – 12:06

    POL-NE: Presseeinladung: "Glühwürmchen" ziehen durch Jüchen

    Jüchen (ots) - "Sicherheit durch Sichtbarkeit" heißt einer der zentralen Leitsätze der Verkehrsunfallprävention der Polizei. Gerade wenn es nach der anstehenden Zeitumstellung früher dunkel wird, steigt die Gefahr, dass Verkehrsteilnehmer einander übersehen und es zu Unfällen kommt. Doch solche Situationen können teilweise einfach vermieden werden: Helle oder ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren