Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall unter Alkoholeinfluss: Jugendliche lassen Fahrzeug zurück

Rommerskirchen (ots)

Eine Spritztour mit dem elterlichen Wagen endete für eine Gruppe Jugendlicher in einem Feld bei Anstel. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse war eine Gruppe aus vier männlichen Personen in der Nacht zu Samstag, 25. Oktober, auf der Frixheimer Straße in Rommerskirchen gefahren, als das Fahrzeug gegen 00:30 Uhr von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Pöller und brach dann durch einen Zaun, bevor es in einem Feld liegen blieb. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Fahrzeuginsassen ließen den PKW zunächst am Unfallort zurück. Die Jugendlichen wurden im weiteren Verlauf an der Adresse des mutmaßlichen Fahrzeugführers, eines 17-Jährigen, angetroffen. Dort ergab sich der Verdacht, dass dieser - nicht im Besitz eines Führerscheins - vor der Fahrt Alkohol getrunken haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die gültigen Richtwerte für Alkohol am Steuer - 0,5 Promille für eine Ordnungswidrigkeit, 1,1 für eine Straftat - nicht gelten, wenn es im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zu einem Unfall oder sonstigen Auffälligkeiten kommt. In diesem Fall drohen schon bei niedrigeren Werten Strafen wie etwa der Entzug der Fahrerlaubnis. Falls diese noch nicht vorliegt kann auch die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs angezweifelt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss mehr verpassen.
  • 24.10.2025 – 13:45

    POL-NE: Werkzeugmaschinen aus Transportern entwendet

    Dormagen (ots) - Offenbar zogen in der Nacht zu Freitag (24.10.) Ganoven durch den Dormagener Norden und hatten es auf Handwerkerautos abgesehen. Mehrere dieser auf den Straßen abgestellter Fahrzeuge wurden aufgebrochen und darin befindliches Werkzeug entwendet. Nach jetzigem Stand der Ermittlungen handelt es sich um 15 Fahrzeuge, deren Türen zum Teil aufgeschnitten wurden. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 09:45

    POL-NE: Einbrüche in Neuss und Rommerskirchen

    Neuss / Rommerskirchen (ots) - Die Polizei ist nach mehreren Einbrüchen auf der Suche nach den möglichen Tätern. So wurde in der Zeit von Mittwoch, 22. Oktober, 18 Uhr, bis Donnerstag, 23. Oktober, 18 Uhr, in ein Einfamilienhaus an der Gladbacher Straße in Neuss-Vogelsang eingebrochen. Genauere Informationen über das Vorgehen der möglichen Täter und eventuelle Beute liegen noch nicht vor. Ebenfalls in Neuss ...

    mehr
  • 24.10.2025 – 08:51

    POL-NE: Verkehrsunfall in Neuss: Pkw landet auf dem Dach

    Neuss (ots) - In der Nacht zu Freitag, 24. Oktober, hat sich an der Kreuzung der Düsseldorfer Straße und Dyckhofstraße im Neusser Barbaraviertel ein Unfall ereignet. Ein 34-jähriger Neusser war gegen 01 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Richtung Hauptbahnhof unterwegs, als er aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Offenbar kollidierte er mit dem Bordstein zum Gleisbett, sein ...

    mehr
