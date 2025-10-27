Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfall unter Alkoholeinfluss: Jugendliche lassen Fahrzeug zurück

Rommerskirchen

Eine Spritztour mit dem elterlichen Wagen endete für eine Gruppe Jugendlicher in einem Feld bei Anstel. Nach bisherigem Stand der Erkenntnisse war eine Gruppe aus vier männlichen Personen in der Nacht zu Samstag, 25. Oktober, auf der Frixheimer Straße in Rommerskirchen gefahren, als das Fahrzeug gegen 00:30 Uhr von der Fahrbahn abkam. Das Auto kollidierte zunächst mit einem Pöller und brach dann durch einen Zaun, bevor es in einem Feld liegen blieb. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Fahrzeuginsassen ließen den PKW zunächst am Unfallort zurück. Die Jugendlichen wurden im weiteren Verlauf an der Adresse des mutmaßlichen Fahrzeugführers, eines 17-Jährigen, angetroffen. Dort ergab sich der Verdacht, dass dieser - nicht im Besitz eines Führerscheins - vor der Fahrt Alkohol getrunken haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass die gültigen Richtwerte für Alkohol am Steuer - 0,5 Promille für eine Ordnungswidrigkeit, 1,1 für eine Straftat - nicht gelten, wenn es im Zusammenhang mit Alkoholkonsum zu einem Unfall oder sonstigen Auffälligkeiten kommt. In diesem Fall drohen schon bei niedrigeren Werten Strafen wie etwa der Entzug der Fahrerlaubnis. Falls diese noch nicht vorliegt kann auch die Eignung zum Führen eines Kraftfahrzeugs angezweifelt werden.

