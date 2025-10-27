Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Festnahme nach Pkw-Aufbruch

Neuss (ots)

Die Polizei ist Tag und Nacht sowohl in Uniform als auch in ziviler Kleidung für die Sicherheit im Rhein-Kreis Neuss zuständig, fährt Streife, kontrolliert verdächtige Personen und ist Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger.

Während einer nächtlichen Streifenfahrt stellten zivile Polizisten am Samstag (25.10.) gegen 00:30 Uhr zwei auffällige Personen fest. Diese waren fußläufig auf der Hymgasse, An der Münze und auf der Peter-Wilhelm-Kallen Straße unterwegs. Im Bereich der Einmündung zur Oberstraße hielt die weibliche Person an einem Peugeot, schlug die Seitenscheibe des Fahrzeugs ein und entnahm dem Fahrzeug eine Musikbox.

Die Polizisten gaben sich daraufhin zu erkennen und nahmen die 29-jährige Frau fest. Sie wurde zur Durchführung weiterer polizeilicher Maßnahmen zu einer Polizeiwache gebracht.

Die Kriminalpolizei übernahm sogleich die weitere Sachbearbeitung und weiteren Ermittlungen. Die Frau wurde nach Prüfung von Haftgründen und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl und ordnete Untersuchungshaft an.

In diesem Zusammenhang appelliert die Polizei nochmals daran, keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun. Bieten Sie den Ganoven keine Chance Beute zu machen. Nur gemeinsam können wir die Anzahl an Straftaten senken. Haben Sie verdächtige Beobachtungen gemacht? Dann scheuen Sie sich nicht die Polizei zu kontaktieren. Erreichbar ist sie unter der 02131 3000, unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de oder im akuten Notfall unter der Notrufnummer 110.

