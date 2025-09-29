Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Update: Schiffsunfall auf der Mosel: Schäden an Brücken
Schweich (ots)
Die nach einem Schiffsunfall beschädigten Straßenbrücken in Schweich und Longuich sind nach einer Überprüfung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) wieder in beide Richtungen befahrbar.
Die Fahrstreifen der Straßenbrücke in Longuich sind lediglich verengt. Wir bitten hier, die Beschilderung zu beachten.
