PP-ELT: Update: Schiffsunfall auf der Mosel: Schäden an Brücken

Update: Schiffsunfall auf der Mosel: Schäden an Brücken

Die nach einem Schiffsunfall beschädigten Straßenbrücken in Schweich und Longuich sind nach einer Überprüfung des Landesbetriebes Mobilität (LBM) wieder in beide Richtungen befahrbar.

Die Fahrstreifen der Straßenbrücke in Longuich sind lediglich verengt. Wir bitten hier, die Beschilderung zu beachten.

