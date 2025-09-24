PRESSEPORTAL Presseportal Logo

PP-ELT: Brückenanfahrung durch Fahrgastkabinenschiff in Treis-Karden

Treis-Karden (ots)

Am 24.09.2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein Fahrgastkabinenschiff die Mosel bei Treis-Karden rückwärts zu Tal. Der Schiffsführer beabsichtigte vorschriftsgemäß den mittleren von drei Brückenbögen zu durchfahren. Das Schiff verfiel bei der Durchfahrt sodann in Richtung des rechten Moselufers und kollidierte mit dem dort befindlichen Brückenpfeiler. Durch die Kollision wurde die Reling am Oberdeck auf mehreren Metern stark beschädigt. Die an Bord befindlichen Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Brücke wurde das Mauerwerk minimal beschädigt. Die Brücke ist weiterhin befahrbar. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben der Wasserschutzpolizei Koblenz waren Kräfte der Polizeiinspektion Cochem, der Straßenmeisterei Cochem sowie der Strommeister des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn im Einsatz.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Koblenz
Telefon: 0261 97286-0
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
