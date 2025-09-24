Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Brückenanfahrung durch Fahrgastkabinenschiff in Treis-Karden
Treis-Karden (ots)
Am 24.09.2025 gegen 14:30 Uhr befuhr ein Fahrgastkabinenschiff die Mosel bei Treis-Karden rückwärts zu Tal. Der Schiffsführer beabsichtigte vorschriftsgemäß den mittleren von drei Brückenbögen zu durchfahren. Das Schiff verfiel bei der Durchfahrt sodann in Richtung des rechten Moselufers und kollidierte mit dem dort befindlichen Brückenpfeiler. Durch die Kollision wurde die Reling am Oberdeck auf mehreren Metern stark beschädigt. Die an Bord befindlichen Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Brücke wurde das Mauerwerk minimal beschädigt. Die Brücke ist weiterhin befahrbar. Die genaue Unfallursache ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Neben der Wasserschutzpolizei Koblenz waren Kräfte der Polizeiinspektion Cochem, der Straßenmeisterei Cochem sowie der Strommeister des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Mosel-Saar-Lahn im Einsatz.
