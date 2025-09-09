PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Sportbootunfall mit Wassereintritt im Bereich Neuburg

Mainz (ots)

Am 9. September 2025 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Neuburg zu einem Sportbootunfall unter Alleinbeteiligung eines niederländischen Sportbootführers, der sich in Begleitung seiner Gattin aus Frankreich kommend in Richtung Niederlande mit seinem Sportboot auf einer Überführungsfahrt befand. Aufgrund einer nautischen Fehleinschätzung fuhr das Sportboot auf eine Buhne auf. Dies führte zu einem Schaden am Unterwasserschiff und letztlich zu einem Wassereintritt. Das Sportboot fuhr sodann in den Hafen Maximiliansau ein und machte dort bei einem Motorbootclub fest. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Feuerwehr Wörth am Rhein übernahmen bis zum Eintreffen einer Fachfirma die Sofortmaßnahmen. Es kam weder zum Austritt von Betriebsstoffen, noch zu verletzten Personen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Germersheim
Telefon: 07274 9467-0
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
