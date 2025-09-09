Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
PP-ELT: Sportbootunfall mit Wassereintritt im Bereich Neuburg
Mainz (ots)
Am 9. September 2025 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Neuburg zu einem Sportbootunfall unter Alleinbeteiligung eines niederländischen Sportbootführers, der sich in Begleitung seiner Gattin aus Frankreich kommend in Richtung Niederlande mit seinem Sportboot auf einer Überführungsfahrt befand. Aufgrund einer nautischen Fehleinschätzung fuhr das Sportboot auf eine Buhne auf. Dies führte zu einem Schaden am Unterwasserschiff und letztlich zu einem Wassereintritt. Das Sportboot fuhr sodann in den Hafen Maximiliansau ein und machte dort bei einem Motorbootclub fest. Die Berufsfeuerwehr Karlsruhe sowie die Feuerwehr Wörth am Rhein übernahmen bis zum Eintreffen einer Fachfirma die Sofortmaßnahmen. Es kam weder zum Austritt von Betriebsstoffen, noch zu verletzten Personen.
