Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Schiffsunfall auf der Mosel: Schäden an Brücken

Schweich (ots)

Am Sonntag, dem 28.09.2025, kam es gegen 23:00 Uhr zu einem Schiffsunfall auf der Mosel. Ein talfahrender Schubverband kollidierte zunächst mit der Straßenbrücke Schweich und im weiteren Verlauf mit der Straßenbrücke Longuich.

Von insgesamt 40 mitgeführten Containern wurden fünf massiv beschädigt.

Die betroffenen Brücken wurden landseitig auf Schäden überprüft, der Landesbetrieb Mobilität (LBM) wurde informiert. Beide Brücken sind seit 07 Uhr für den Straßenverkehr bis zur Freigabe durch das LBM gesperrt.

Es kam zu keinem Wassereintritt, verletzt wurde niemand. Weitere Ermittlungen zur Unfallursache dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik


WSP-Station Trier
Telefon: 0651-938 190
oder
Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik
Abteilung Wasserschutzpolizei
Telefon: 06131-65 83023
E-Mail: ppelt.wsp.pressestelle@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de

Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der
Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, übermittelt durch news aktuell

  • 15.09.2025 – 07:19

    PP-ELT: Diebstahl von zehn Tonnen Schotter

    Mainz (ots) - Im Zeitraum von Freitag, den 05.09.2025 bis Montag, den 08.09.2025 wurden im Bereich der Nato-Rampe (Rheinkilometer 474,750), Ortslage Dienheim, ca. zehn Tonnen Schotter entwendet. Im Rahmen der Tathandlung wurde der Schotter vermutlich auf Fahrzeuge aufgeladen und abtransportiert, sodass dies auch im Umfeld deutlich hörbar gewesen sein dürfte. Die polizeilichen Ermittlungen dauern derzeit noch an. Daher ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 18:56

    PP-ELT: Sportbootunfall mit Wassereintritt im Bereich Neuburg

    Mainz (ots) - Am 9. September 2025 kam es gegen 11:00 Uhr im Bereich Neuburg zu einem Sportbootunfall unter Alleinbeteiligung eines niederländischen Sportbootführers, der sich in Begleitung seiner Gattin aus Frankreich kommend in Richtung Niederlande mit seinem Sportboot auf einer Überführungsfahrt befand. Aufgrund einer nautischen Fehleinschätzung fuhr das Sportboot auf eine Buhne auf. Dies führte zu einem Schaden ...

    mehr
