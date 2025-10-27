Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Flucht vor der Polizei endet in Schaufenster

Meerbusch (ots)

Am Sonntag, 26. Oktober, ist es in Meerbusch zu einer Nachfahrt gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung der Polizei hatte sich gegen 18:40 Uhr entschieden, einen Pkw zu kontrollieren, der ihnen im Bereich der Kreuzung Wanheimer Straße und Witzfeldstraße aufgefallen war. Als der Streifenwagen zum Wenden ansetzte, beschleunigte der schwarze Porsche stark und versuchte, zu flüchten. Es folgte eine Nachfahrt mit erhöhter Geschwindigkeit durch den Ortsteil Büderich, bevor es an der Düsseldorfer Straße im Bereich des Deutschen Ecks gelang, den flüchtigen Wagen zum Anhalten zu bringen, indem ihm der Weg mit einem weiteren Polizeifahrzeug zugestellt wurde. Der Porsche kam kurz vor der Fensterscheibe eines angrenzenden Ladenlokals zum Stehen. Der mutmaßliche Fahrzeugführer, ein 30-jähriger Deutsch-Österreicher aus Meerbusch, versuchte offenbar, vom Fahrer- auf den Rücksitz zu wechseln. Dabei machte der Pkw einen Satz nach vorn und zerstörte die Glasfront des Ladenlokals. Bei der anschließenden Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der 30-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ihm wurde daher auf einer Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Außerdem stellte sich heraus, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der verunfallte PKW wurde abgeschleppt. Während der Nachfahrt wurden keine Unbeteiligten gefährdet. Das Verkehrskommissariat 1 hat die Ermittlungen aufgenommen. Weiterführende Zeugenhinweise können unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss gemeldet werden.

