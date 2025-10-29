Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Glühwürmchen-Aktion: "Sicherheit durch Sichtbarkeit"

Jüchen (ots)

In Jüchen wurden am Mittwochmorgen (29.10.) Grundschulkinder und Kinder einer Kindertagesstätte mit reflektierenden Leuchtwesten ausgestattet.

In der dunklen Jahreszeit ist Sichtbarkeit besonders wichtig. Die Verkehrssicherheitsberaterinnen und Berater der Polizei im Rhein-Kreis Neuss sowie die Verkehrswacht wollen, dass Kinder im Straßenverkehr mehr wahrgenommen werden und dadurch sicher unterwegs sind. Zusätzlich übten sie gemeinsam, wie man sich richtig im Straßenverkehr verhält. Dazu überquerten sie zusammen mit den Kindern eine viel befahrene Straße und wiederholten dabei die zuvor gelernten Verkehrsregeln.

Aber nicht nur für Kinder nimmt die Gefahr für Verkehrsunfälle in der Dunkelheit zu - dies gilt auch für Erwachsene. Um sich zu schützen, sollten Sie im Straßenverkehr helle und reflektierende Kleidung tragen. Ebenso sind Reflektoren an der Kleidung geeignet, um besser gesehen zu werden. Die Sichtbarkeit wird schon bei Dämmerung erheblich erhöht, wenn man Westen oder Überwürfe in auffälligen Neonfarben trägt. Reflektierende Materialien sorgen dafür, dass Fußgänger teils in einer Entfernung von 150 Metern noch sichtbar sind. Das gibt Autofahrern genügend Zeit, das Tempo zu drosseln und rechtzeitig zu bremsen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss ruft besonders in den Herbst- und Wintermonaten dazu auf, für die eigene Sicherheit zu sorgen - durch Sichtbarkeit!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell