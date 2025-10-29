Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw gerät in Vollbrand

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (29.10.), gegen 7:30 Uhr, kam es zu einem KFZ-Brand auf der B59 in Rommerskirchen.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße vollgesperrt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Warum der Volvo in Brand geriet, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell