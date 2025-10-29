PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Pkw gerät in Vollbrand

Rommerskirchen (ots)

Am Mittwoch (29.10.), gegen 7:30 Uhr, kam es zu einem KFZ-Brand auf der B59 in Rommerskirchen.

Der Brand wurde von der Feuerwehr gelöscht.

Während der Löscharbeiten wurde die Straße vollgesperrt.

Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Warum der Volvo in Brand geriet, ermittelt nun das Kriminalkommissariat 11.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
Pressestelle
Jülicher Landstraße 178
41464 Neuss

Telefon: 02131 300-14000

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de
Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss
