Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Fahrradcodierung bei der Polizeistation Niedernwöhren

Niedernwöhren (ots)

Das Polizeikommissariat Stadthagen bietet am 16.09.2025 in der Zeit von 12-16 Uhr, einen Fahrradcodiertermin bei der Polizeistation Niedernwöhren, Hauptstraße 38, an. Beim Codieren werden die Daten der Fahrradbesitzer zusammen mit den Daten des Fahrrades aufgenommen und in einer themenbezogenen Sammlung im polizeilichen Vorgangsbearbeitungssystem gespeichert. Eine Anmeldung ist erforderlich. Termine können interessierte Fahrradbesitzer von Mo.-Fr., in der Zeit von 08-14 Uhr, unter der Telefonnummer 05721-9822-225, beim PK Stadthagen vereinbaren. Die am Codiertermin benötigten Formulare sollten vorab auf der Internetseite der Polizei Stadthagen heruntergeladen und ausgefüllt mitgebracht werden. Weiterhin werden ein Personalausweis und ein Eigentumsnachweis (Rechnung) für das Fahrrad benötigt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

