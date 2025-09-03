Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

Nienburg (ots)

(Gav) In der Zeit von Montag, den 01.09.2025, 19:35 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, 08:40 Uhr, kam es in Nienburg auf der Parkfläche unter der B6-Überführung in der Straße Nordring zu einem Einbruch in einen VW Crafter.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen eines Dreiecksfensters Zugang zum Fahrzeug und entwendete persönliche Dokumente und Alltagsgegenstände.

Bei dem Geschädigten handelt es sich um einen 55-Jährigen aus Osten.

Die genaue Schadenssumme wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021 92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell