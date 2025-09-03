Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, wurde gegen 10:30 Uhr im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln eine E-Scooter-Fahrerin angehalten.

Sie war der Polizei aufgefallen, weil ihr Versicherungsschutz erloschen war.

Der 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

