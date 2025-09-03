Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung
Rinteln (ots)
(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, wurde gegen 10:30 Uhr im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln eine E-Scooter-Fahrerin angehalten.
Sie war der Polizei aufgefallen, weil ihr Versicherungsschutz erloschen war.
Der 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell