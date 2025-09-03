PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter ohne Versicherung

Rinteln (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 02.09.2025, wurde gegen 10:30 Uhr im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln eine E-Scooter-Fahrerin angehalten.

Sie war der Polizei aufgefallen, weil ihr Versicherungsschutz erloschen war.

Der 27-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Anzeige gefertigt.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 03.09.2025 – 08:48

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in Pkw

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit von Montag, den 01.09.2025, 19:35 Uhr, bis Dienstag, den 02.09.2025, 08:40 Uhr, kam es in Nienburg auf der Parkfläche unter der B6-Überführung in der Straße Nordring zu einem Einbruch in einen VW Crafter. Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen eines Dreiecksfensters Zugang zum Fahrzeug und entwendete persönliche Dokumente und Alltagsgegenstände. Bei dem ...

    mehr
  • 03.09.2025 – 08:28

    POL-NI: E-Scooter-Fahrer begeht mehrere Straftaten

    Bücken (ots) - (Gav) Am 02.09.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Hoya gegen 16:00 Uhr im Rahmen einer Verkehrskontrolle einen E-Scooter-Fahrer auf der Straße Dedendorf in Bücken. Der Fahrer war mit etwa 40 km/h unterwegs und fiel den Beamten dadurch auf. Eine Fahrerlaubnis konnte er nicht vorweisen. Zudem war der E-Scooter nicht versichert. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 02.09.2025 – 16:21

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfall mit mehreren Straftaten

    Balge (ots) - (Gav) Die Polizeistation Marklohe sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich zwischen Samstag, dem 23.08.2025, 21:00 Uhr, und Sonntag, dem 24.08.2025, 04:00 Uhr, in der Balger Straße in Balge ereignete. Nach den bisherigen Erkenntnissen soll ein unbekannter Täter in den unverschlossenen roten VW Bora eines 28-Jährigen aus Balge gestiegen sein. Der Fahrzeugschlüssel habe sich augenscheinlich im ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren