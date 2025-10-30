Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unfallfahrerin stellt sich: Polizei sucht Besitzer von beschädigtem Fahrzeug

Kaarst (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober, hat sich eine 33-jährige Kaarsterin auf der Polizeiwache gemeldet und von einem durch sie verursachten Unfall berichtet. Die Frau war am Dienstag, 28. Oktober, gegen 14 Uhr auf der Daimlerstraße in Kaarst unterwegs. Dort touchierte und beschädigte sie einen geparkten silbernen Pkw. Sie setzte ihre Fahrt zunächst fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Nun ist das Verkehrskommissariat 2 auf der Suche nach dem Halter des beschädigten Fahrzeugs. Genauere Hinweise bezüglich Hersteller, Modell oder Kennzeichen liegen nicht vor. Wer sachdienliche Hinweise liefern kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Zudem weißt die Polizei auf die Pflicht aller Unfallbeteiligten hin, sich zu erkennen zu geben und die Personalien auszutauschen. Wenn etwa ein geparktes Fahrzeug beschädigt ist und der Halter nicht anzutreffen ist, sollte auf jeden Fall die Polizei hinzugezogen werden. Diese kann den Besitzer ermitteln und sämtliche weiteren Schritte zur ordnungsgemäßen Abwicklung begleiten.

