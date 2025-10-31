Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrüche im Kreisgebiet

Bild-Infos

Download

Meerbusch / Grevenbroich / Neuss (ots)

Am Donnerstag (30.10.), zwischen 20:30 Uhr und 21:40 Uhr, kam es an der Mendelssohnstraße in Meerbusch zu einem Einbruch. Die Unbekannten hebelten ein Fenster des Einfamilienhauses auf, durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten einen Tresor mit Schmuck, Bargeld sowie persönlichen Gegenständen.

Ebenfalls in Meerbusch kam es am Donnerstag zwischen 17:40 Uhr und 18:10 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Marienburgerstraße. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher über die Wohnungstür Zugang zu den Räumlichkeiten und durchsuchten diese. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Grevenbroich kam es am Donnerstag zwischen 17:25 Uhr und 18:20 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Am Limpertz-Hof". Nach ersten Ermittlungen hebelten die Tatverdächtigen eine Terrassentür auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ob etwas entwendet wurde, ist Teil der Ermittlungen.

In Neuss kam es am Donnerstag zwischen 17:10 Uhr und 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Kaarster Straße. Die Unbekannten hebelten nach ersten Ermittlungen eine Terassentür auf und durchsuchten das Haus. Nach ersten Erkenntnissen wurde Bargeld entwendet.

In Neuss kam es am Donnerstag zwischen 14:30 Uhr und 19:45 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Straße "Am Kotthauserweg". Nach ersten Ermittlungen hebelten die Tatverdächtigen ein Fenster auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet.

An der Vogelsangstraße in Neuss kam es am Donnerstag ebenfalls zu einem Einbruch. In der Zeit von 12:10 Uhr auf 23:10 Uhr hebelten Unbekannte eine Balkontür auf. Es wurde Bargeld, Schmuck sowie ein Parfüm entwendet.

Am Donnerstag kam es zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Lauvenburger Straße. Die Tatverdächtigen hebelten in der Zeit von circa 9:30 Uhr und 21:10 Uhr ein Fenster auf und durchsuchten die Wohnung. Nach ersten Erkenntnissen sei nichts entwendet worden.

In Dormagen kam es am Donnerstag zwischen 07:20 Uhr und 16:50 Uhr zu einem Einbruch in eine Wohnung an der Von-Liebig-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnungstür aufgehebelt und Schmuck entwendet.

Am Mittwoch kam es in Grevenbroich an der Saarstraße zu einem Einbruch in eine Wohnung. Gegen 19:20 Uhr konnten die Bewohner ein Geräusch wahrnehmen. Als diese nachsahen, konnten sie ein geöffnetes Fenster feststellen. Eine Zeugin konnte sehen, wie zwei Tatverdächtige in ein Fahrzeug stiegen, welches von der Örtlichkeit flüchtete. Ein dritter Tatverdächtige mit braunen Haaren und Bart soll den Pkw gefahren haben. Die Unbekannten flüchtete mit dem schwarzen Auto in Richtung Nahestraße / Wupperstraße. Die mutmaßlichen Einbrecher haben nach ersten Erkenntnissen Schmuck entwendet.

Das Kriminalkommissariat 14 hat die Ermittlungen in allen Fällen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei unter der 02131 3000 oder unter poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu melden.

Sie wollen sich auch gegen ungebetene Gäste schützen? Dann vereinbaren Sie einen Termin mit den Experten des Einbruchsschutz der polizeilichen Kriminalprävention. Diese stehen Ihnen sowohl am Telefon als auch persönlich in Ihren eigenen Wänden zur Beratung zur Verfügung.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell