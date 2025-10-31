Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte rauben Fahrrad

Grevenbroich (ots)

Am Mittwoch, 29. Oktober, ist ein 25-jähriger Kölner offenbar Opfer eines Raubüberfalls geworden. Vor einem Supermarkt an der Grevenbroicher Von-Stauffenberg-Straße wurde er gegen 19:15 Uhr von drei bislang unbekannten Personen offenbar zuerst mit einem möglichen Reizstoff besprüht und anschließend körperlich angegriffen. Die Tatverdächtigen entwendeten das E-Bike, mit dem der Kölner unterwegs war, und entfernten sich.

Die Polizei konnte das Fahrrad im Rahmen der Nahbereichsfahndung sicherstellen. Die unbekannten Männer könnten in Richtung Von-Bodelschwingh-Straße geflohen sein. Der 25-Jährige wurde bei dem Überfall leicht verletzt. Einer der Flüchtigen wird beschrieben als Mann von etwa 170 Zentimeter Größe, rund 40 Jahre alt von kräftig gebaut. Er soll eine Glatze haben und mit einer schwarzen Bomberjacke und einer dunklen Jogginghose bekleidet gewesen sein. Eine weitere gesuchte Person ist etwa 165 Zentimeter groß und etwa 35 Jahre alt, bekleidet mit weißer Arbeitskleidung der Marke Engelbert Strauß. Zum dritten Tatverdächtigen liegt keine Beschreibung vor.

Um die genauen Hintergründe der Tat aufzuklären, hat das Kriminalkommissariat 24 die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die weiterführende Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02131 3000 oder per Mail an poststelle.rhein-kreis-neuss@polizei.nrw.de zu wenden.

