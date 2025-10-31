Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Zeugen nach Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz gesucht - Einbrüche - Verkehrsunfälle - Fahrraddiebstahl - Sachbeschädigung an Kirche - Technischer Defekt an Ölheizung

Aalen (ots)

Waiblingen: Zeugin nach Auseinandersetzung auf Supermarkt-Parkplatz gesucht

Am Donnerstag gegen 14:45 Uhr beleidigte ein 38 Jahre alter Mann in einem Supermarkt in der Devizesstraße seine Ex-Lebensgefährtin und drängte sie dazu, mit ihm aus dem Supermarkt zu gehen. Anschließend versuchte er die Frau in sein Auto zu ziehen, was von aufmerksamen Zeugen verhindert werden konnte. Eine bisher unbekannte Zeugin nahm die Geschädigte mit zu sich ins Auto, um sie vor dem Mann zu schützen. Dieser flüchtete schließlich, als er mitbekam, dass die Polizei verständigt wurde. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige. Das Polizeirevier Waiblingen sucht die bisher unbekannte Zeugin, die die Geschädigte zu sich ins Auto geholt hat. Sie wird dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 beim Polizeirevier zu melden.

Waiblingen-Neustadt: Einbruch

Zwischen Sonntag, 13:00 Uhr und Donnerstag, 14:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Einfamilienhaus im Rebhuhnweg ein und durchsuchten diesen nach Wertgegenständen. Was genau durch die Einbrecher gestohlen wurde, ist bislang unklar, der verursachte Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Hoher Sachschaden bei Auffahrunfall

Ein 18-jähriger Audi-Fahrer befuhr am Donnerstagabend kurz vor 19:00 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart. An der Anschlussstelle Nellmersbach wollte er von der B14 abfahren und fuhr hierbei auf den vor ihm fahrenden Pkw vom Hersteller Great Wall Motors einer 64 Jahre alten Autofahrerin auf. Beide Fahrzeuge kollidierten anschließend mit der Leitplanke, an beiden Autos entstand Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf 120.000 Euro geschätzt. Die Ausfahrt Nellmersbach musste für mehrere Stunden gesperrt werden.

Schorndorf - Schornbach: Wohnungseinbruch

Im Zeitraum zwischen Dienstag, 11:00 Uhr und Donnerstag, 11:00 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in eine Erdgeschosswohnung in der Mönchhaldestraße ein. In der Wohnung wurden sämtliche Räume nach Wertgegenständen durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang noch unklar, der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Vorfahrt missachtet - zwei Leichtverletzte

Eine 18-jährige KIA-Fahrerin missachtete am Donnerstag kurz nach 14:00 Uhr an der Kreuzung Hohenstaufenstraße / Hölderlinstraße die Vorfahrt einer 39 Jahre alten Porsche-Fahrerin, wodurch es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Beide Autofahrerinnen wurden beim Unfall leicht verletzt, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird auf 25.000 Euro geschätzt.

Schorndorf: Fahrrad gestohlen

Am Donnerstagabend zwischen 20:00 Uhr und 22:00 Uhr wurde ein Pedelec vom Hersteller Cube, das am Fahrradständer des Burggymnasiums in der Burgstraße abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, gestohlen. Das Polizeirevier Schorndorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07181 2040 um Zeugenhinweise.

Rudersberg-Schlechtbach: Unfallflucht

Ein bisher unbekannter Autofahrer kam am Donnerstagabend gegen 19:40 Uhr beim Befahren der Lindentaler Straße zu weit nach links, wodurch es zur Berührung der Außenspiegel mit einem entgegenkommenden Renault eines 38-Jährigen kam. Anschließend fuhr der Unfallverursacher weiter. Dieser war vermutlich mit einem grauen Ford unterwegs. Zeugenhinweise zum geflüchteten Autofahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Fellbach: Sachbeschädigung an Kirche

Am Dienstag zwischen 16:00 Uhr und 18:00 Uhr wurde die Glasscheibe einer Seitentüre zur Johannes-Kirche in der Tainerstraße beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Fellbach: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 18:00 Uhr und Donnerstag, 10:30 Uhr streifte ein bisher unbekannter Autofahrer in der Karolingerstraße einen geparkten Mercedes Vito und fuhr danach weiter, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von ca. 6000 Euro zu kümmern. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Nummer 0711 57720 entgegen.

Spiegelberg: Reh ausgewichen - Auto überschlagen

Ein 31-jähriger Toyota-Fahrer war am Donnerstagabend gegen 22:50 Uhr auf der K1819 in Richtung Spiegelberg unterwegs, als er plötzlich einem Reh auf der Fahrbahn ausweichen musste. Durch das Fahrmanöver verlor der 31-Jährige die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der Toyota-Fahrer und seine zwei Mitfahrer im Alter von 22 und 24 Jahren wurden leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Spiegelberg/Jux: Technischer Defekt an Ölheizung

Am Donnerstag gegen 21:50 Uhr wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Brand in den Bernhaldenweg gerufen. Dort fing ein Karton auf einer Ölheizung vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Durch die Brand- und Rußentwicklung wurden mehrere Räumlichkeiten des Hauses beschädigt. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Personen wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren Spiegelberg und Sulzbach an der Murr waren mit 4 Fahrzeugen und 22 Einsatzkräften, sowie einem Fahrzeug und 9 Wehrleuten im Einsatz.

Spiegelberg: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein 26-jähriger Fahrer einer Yamaha wurde am Donnerstag gegen 16:00 Uhr bei einem Unfall auf der K1819 schwer verletzt. Der Motorradfahrer war in Fahrtrichtung Vorderbüchelberg unterwegs, als er bei einem Überholvorgang in einer Kurve mit seiner Maschine wegrutschte, die Kontrolle verlor und sich mit dem Motorrad mehrfach überschlug. Der 26-Jährige kam schwerverletzt mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus.

