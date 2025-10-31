PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht und Brand eines Traktors

Aalen (ots)

Gaildorf: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte zwischen Dienstag 18 Uhr und Donnerstag 16 Uhr einen in der Memelstraße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Gaildorf unter der Telefonnummer 07971 95090 entgegen.

Blaufelden: Brand eines Traktors

Vermutlich in Folge eines technischen Defekts geriet ein Traktor in Ehringshausen am Donnerstagabend gegen 19:50 Uhr in Brand. Das Feuer beschädigte auch die Fassade einer angrenzenden Scheune leicht und konnte durch die Feuerwehr, welche mit 13 Fahrzeugen und 70 Einsatzkräften vor Ort war, gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 75 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

