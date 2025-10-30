PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Diebstähle aus PKW, Fahrraddiebstahl, Einbruch

Aalen (ots)

Leutenbach: Diebstähle aus PKW

In der Nacht auf Donnerstag wurden im Ortsteil Nellmersbach fünf geparkte Autos auf noch ungeklärte Weise geöffnet. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurden geringe Mengen Bargeld, Sonnenbrillen, Kopfhörer sowie in einem Fall ein Elektroscooter und weitere Gegenstände aus den Fahrzeugen entwendet. Beschädigt wurden die Autos hierbei nicht. Zeugen, die in der Nacht entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 969030 mit dem Polizeiposten Schwaikheim in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Fahrraddiebstahl

In der Zeit von Mittwoch, 20 Uhr und Donnerstag, 11 Uhr entwendeten unbekannte Diebe ein Fahrrad aus einer Garage in der Straße "Lange Furche". Das schwarze Mountainbike der Marke "Carver" besaß noch einen Zeitwert von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Fellbach führt die Ermittlungen und bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0711 57720.

Schorndorf: Wohnungseinbruch

Unbekannte Täter drangen im Zeitraum zwischen Dienstag, 11 Uhr und Donnerstag 11 Uhr gewaltsam über die Terassentür in eine Wohnung in der Mönchhaldestraße ein und durchsuchten sodann die Räumlichkeiten. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht geklärt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Schorndorf. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07181 2040 bei der Polizei zu melden.

