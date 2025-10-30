PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht

Aalen (ots)

Crailsheim: Unfallflucht

Ein Verkehrsteilnehmer beschädigte am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 14:20 Uhr einen in der Gaugrafenstraße geparkten Audi und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Das Polizeirevier Crailsheim nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Unfallverursacher unter der Telefonnummer 07951 4800 entgegen. Bei dem Unfallverursacher soll es sich nach jetzigen Erkenntnissen um eine landwirtschaftliche Zugmaschine handeln.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell

