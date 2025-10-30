Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Diebstahl - Unfallflucht - Sachbeschädgung - Sonstiges

Aalen (ots)

Rainau/Buch: Kupferdiebstahl

Zwischen Montagnachmittag, 20.10.2025 und Mittwochmittag, 29.10.2025, wurden von einem Parkplatz des Bucher Stausees etwa 300-400 kg Kupferkabel entwendet. Die unbekannten Diebe wickelten von einer, auf einer Baustelle abgestellten, Kabeltrommel ca. 300 m Kabel ab. Hinweise auf die Diebe bzw. den Verbleib des Kupferkabels nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 930-0 entgegen.

Ellwangen: Diebstahl

Unbekannte entwendeten zwischen Mittwoch vergangener Woche und diesem Mittwoch von einem Grabstein auf dem Friedhof in der Friedhofstraße ein bronzenes Kreuz im Wert von ca. 850 Euro. Das Polizeirevier Ellwangen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07961 930-0.

Ellwangen: Von Fahrrad gestürzt

Ein 33-jähriger Radfahrer stürzte am Mittwoch gegen 12:10 Uhr alleinbeteiligt in der Alamannenstraße. Beim Sturz wurde er leicht verletzt und musste zur Behandlung in eine Klinik verbracht werden. Der Radfahrer trug keinen Helm. Die Polizei rät zum Tragen eines Fahrradhelms, dieser kann vor entsprechenden Kopfverletzungen schützen.

Schwäbisch Gmünd: Unfall

Am Mittwoch gegen 21:25 Uhr befuhr eine 48-jährige Mercedes-Lenkerin die Aalener Straße in Richtung Stadtmitte. Als sie vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln wollte, übersah sie einen 56-Jährigen mit seinem VW Kleinbus. Es kam zur Kollision, wobei ein Sachschaden von rund 6.000 Euro entstand.

Schwäbisch Gmünd: Mit Schranke kollidiert

Ein 20-jähriger Maserati-Fahrer befuhr am Mittwochabend gegen 22:55 Uhr die B29 aus Stuttgart kommend in Richtung Aalen. Am Tunnelportal West des Einhorntunnels, der wegen Wartungsarbeiten gesperrt war, übersah er die geschlossenen Halbschranken und kollidierte mit diesen. Es entstand ein Schaden von ca. 30.000 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung - Zeugenaufruf

Zwischen Samstagnachmittag und Dienstagabend wurde auf dem Leonhardsfriedhof in der Leonhardstraße ein etwa 250 cm hoher Baum, der sich neben einem Grab befindet, abgeknickt. Der abgeknickte Teil des Baumes war nicht mehr auffindbar. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 358-0 zu melden.

Aalen: Alkoholisiert und ohne Führerschein

Am Donnerstag um 0:45 Uhr wurde im Himmlinger Weg durch eine Streife des Polizeireviers Aalen der Fahrer eines Audi kontrolliert, nachdem er durch unsichere Fahrweise auffiel. Im Rahmen der Verkehrskontrolle konnte starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Eine Atemalkoholüberprüfung ergab einen Wert von über 2,2 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass der 56-jährige Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Der Schlüssel des Fahrzeugs wurde sichergestellt, eine Blutentnahme angeordnet und die Führerscheinstelle über den Sachverhalt informiert.

Oberkochen: Unfallflucht

Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmorgen wurde in der Bürgermeister-Bosch-Straße ein Skoda beschädigt, welcher dort auf einem Parkplatz abgestellt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden in Höhe von mindestens 4000 Euro. Hinweise auf den Verursacher erbittet der Polizeiposten Oberkochen unter der Telefonnummer 07364 955990.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell