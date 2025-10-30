Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch und Einbruchsversuch, E-Scooter-Fahrer von U-Bahn erfasst und weitere Unfälle

Fellbach: Unfall beim Ausparken

Eine 75-jährige Audi-Fahrerin wollte am Mittwochnachmittag im Goldammerweg rückwärts aus ihrer Garage ausparken. Beim Rangieren fuhr sie aus Unachtsamkeit rückwärts gegen einen gegenüber parkenden Ford. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro. Zunächst entfernte sich die 75-Jährige unerlaubt von der Unfallstelle, konnte jedoch schnell ermittelt werden. Sie muss mit einer Anzeige rechnen.

Fellbach: E-Scooter-Fahrer von U-Bahn erfasst

Am Mittwoch gegen 17:50 Uhr überquerte ein 30-Jähriger mit seinem E-Scooter den Bahnübergang in der Tainer Straße, Höhe Schwabenlandhalle. Dabei wurde er von einer U-Bahn erfasst und schwer verletzt. Er kam mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die U-Bahn Strecke und die Tainer Straße waren ca. eine Stunde gesperrt. An der U-Bahn entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Die etwa 10 Fahrgäste blieben unverletzt. Die Feuerwehr war zur Absperrung und Ausleuchtung der Unfallstelle mit 18 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0711 57720 beim Polizeirevier Fellbach zu melden.

Waiblingen: Pkw beschädigt

Zwischen Sonntagnachmittag und Mittwochnachmittag schlug ein bisher unbekannter Vandale gegen die linke Seitenscheibe eines BMW, der in einer Tiefgarage in der Stauferstraße geparkt war. Die Scheibe splitterte hierdurch und wurde dementsprechend beschädigt. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Leutenbach: Pkw gegen Leitplanke gedrückt

Ein 61 Jahre alter Fahrer eines Müllfahrzeuges befuhr am Mittwoch gegen 9:30 Uhr die B14 in Richtung Stuttgart und übersah hierbei beim Wechsel auf den linken Fahrstreifen einen neben ihm fahrenden 49-jährigen Ford-Fahrer. Dessen Pkw wurde hierbei gegen die linke Leitplanke gedrückt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ungefähr 20.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Einbruch

Am Mittwoch zwischen 12:08 Uhr und 22:46 Uhr brachen bisher unbekannte Diebe in ein Wohnhaus in der Hasenäckerstraße ein und durchsuchten dieses nach Wertgegenständen. Nach derzeitigem Kenntnisstand wurde Bargeld und Schmuck entwendet, die Schadenshöhe ist bisher noch unbekannt. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07195 6940 beim Polizeirevier Winnenden zu melden.

Schwaikheim: Versuchter Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten am Mittwoch im Zeitraum zwischen 8.15 Uhr und 21:55 Uhr in eine Erdgeschosswohnung im Hauffweg einzubrechen. Die Einbrecher gelangten allerdings nicht ins Gebäude, hinterließen aber Sachschaden an der Terrassentüre. Zeugenhinweise werden vom Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegengenommen.

