Polizeipräsidium Aalen


POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch und Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Gaildorf: Einbruch in Restaurant

Ein Dieb verschaffte sich am Mittwoch zwischen 01:30 Uhr und 05:30 Uhr Zutritt zu einem Restaurant in der Bahnhofstraße und durchsuchte dieses nach Bargeld. Er entfernte sich anschließend erfolglos aus der Gaststätte und hinterließ Sachschaden in Höhe von etwa 400 Euro. Der Polizeiposten Gaildorf hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Zeugenhinweise.

Bühlerzell: Verkehrsunfall

Am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr befuhr ein 24-jähriger Mercedes-Fahrer die L1072 von Bühlerzell in Richtung Kottspiel. Auf einer Geraden kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Als der 24-Jährige gegensteuerte, verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam auf die Gegenfahrbahn. Dort krachte er in eine entgegenkommende 18-jährige Opel-Fahrerin. Durch den Aufprall überschlug sich der Opel und blieb auf dem Fahrzeugdach liegen. Die 18-Jährige wurde dadurch leicht verletzt. Sie kam zur Behandlung in eine Klinik. Zudem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 20 000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Aalen
Böhmerwaldstraße 20
73431 Aalen
Telefon: 07361/580-108
E-Mail: Aalen.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
https://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell



