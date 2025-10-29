Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle - Fahrraddiebstahl - Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Winnenden: Unfallflucht

Zwischen Montag, 18:30 Uhr und Dienstag, 8:30 Uhr wurde ein BMW, der im Parkhaus des Krankenhauses in der Straße Am Jakobsweg geparkt war, von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Schaden am BMW wird auf 250 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Leutenbach - Weiler zum Stein: Fahrrad gestohlen

Am Dienstag zwischen 6:45 Uhr und 18:00 Uhr wurde ein schwarzes Mountainbike, das in der Stuttgarter Straße auf einer Terrasse hinter dem dortigen Wohnhaus abgestellt und mit einem Bügelschloss gesichert war, gestohlen. Das Fahrrad hat einen Wert von etwa 4000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Auseinandersetzung gesucht

Am Dienstag gegen 14:10 Uhr kam es im Abelweg zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einer Frau und einem Mann. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll die Frau den Mann mehrfach geschlagen haben. Zwischen den beiden Personen besteht eine Vorbeziehung. Zur Klärung des Sachverhaltes sucht das Polizeirevier Schorndorf Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 zu melden.

Schorndorf: Bei unklarer Verkehrslage überholt

Ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstagabend gegen 23:30 Uhr die Heinkelstraße und wollte von dieser nach links in die Nicolaus-Otto-Straße abbiegen. Der hinter ihm fahrende 21-jährige Renault-Fahrer bemerkte dies nicht und wollte den Mercedes überholen, sodass es zur Kollision zwischen den beiden Pkw kam. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 6000 Euro.

Kernen/Rommelshausen: In Wohnung eingedrungen

Am Dienstag, zwischen 17:30 Uhr und 19:30 Uhr drangen unbekannte Täter über den Balkon in eine Wohnung in der Sudetenstraße ein. Offenbar wurden die Unbekannten bei der Tatbegehung gestört, da nur ein kleiner Teil eines Zimmers durchsucht wurde. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts gestohlen. Die Täter hinterließen einen Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach bittet um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der Rufnummer 0711 57720.

Fellbach: Unfall im Kreuzungsbereich

Ein 84-jähriger Citroen-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 16:50 Uhr die Wilhelm-Pfitzer-Straße in westliche Richtung. An der Kreuzung zur Höhenstraße übersah er den von rechts kommenden, vorfahrtsberechtigten BMW einer 49-Jährigen und kollidierte mit diesem. Anschließend wurde der Citroen des 84-Jährigen durch den Aufprall gegen einen verkehrsbedingt haltenden Mazda eines 27-Jährigen geschoben. Alle drei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die BMW-Fahrerin wurde beim Unfall leicht verletzt.

